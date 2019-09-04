В Тернополе неизвестные подбросили взрывчатку в дом ректора университета – его с женой госпитализировали в тяжелом состоянии

Ректор Тернопольского национального экономического университета Андрей Крысоватый и его жена Оксана Крысоватая госпитализированы в результате взрыва во дворе их дома.

Об этом пишет местное издание «20 минут».

Взрыв произошел около 7:45 утра, уточняет издание «Тернополяны».

«Неизвестные подбросили пакет с неизвестным содержимым. Ректор Андрей Крысоватый поднял его, а тот взорвался в руках. Жена хозяина без сознания. Две кареты скорой помощи забрали пострадавших в больницу, травмы очень серьезные», - говорится в публикации.

Один из соседей ректора рассказал журналистам, что взрыв был очень сильным. У пострадавшего мужчины была сильно повреждена рука, а его жена держалась за лицо.

Их госпитализировали в областную больницу. Ее главврач Василий Блихар сказал, что состояние госпитализированных тяжелое. Дом ректора находится в селе Петриков Тернопольской области.

Напомним, на Винничине неизвестные пытались гранатой подорвать автомобиль местного депутата.