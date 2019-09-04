В Николаеве и Одессе полиция задержала гастролеров, которые обворовывали элитное жилье

В Николаеве и Одессе полиция задержала группу подозреваемых в кражах из элитного жилья и разбойных нападениях по всей территории страны.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.

Небитов отметил, что подозреваемые проникали в дома под утро, когда домовладельцы еще отдыхали. В домах находили ценные вещи, украденное забирали с собой и убегали. Гастролировали по всей Украине.

Членов банды задержали сотрудники полиции Киевщины и спецподразделение КОРД в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Их поместили в изолятор временного содержания. Ведутся следственные действия по части 5 статьи 185 («Кража»), статьи 187 («Разбой») и статьи 257 («Бандитизм») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как спецназ полиции в результате масштабной спецоперации в трех городах задержал банду, которая грабила элитные квартиры.