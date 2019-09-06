«Конкуренция в стиле 90-х»: Сооснователь «Uklon» рассказал, с какими «грязными» методами борьбы компании пришлось столкнуться в Николаеве

Сервис поиска авто «Uklon» с недавних пор начал укреплять свои позиции в Николаеве. Начав с горстки автомобилей, которых едва хватало на то, чтобы охватить Центральный район, сейчас он постепенно откусывает свою долю у местных «баз». И Николаев не был бы собой, если бы появление нового игрока осталось незамеченным.

С начала своего существования в Николаеве «Uklon» сталкивался с большими проблемами. Недостаток водителей не давал компании возможности полноценно закрепиться в городе, а конкуренты и без того усугубляли их дефицит, отпугивая потенциальных желающих. Как пример можно привести случай, когда водитель «Uklon» принял заказ у нескольких человек, впоследствии оказавшихся водителями Николаевской службы-такси «994».

Проехав определенное расстояние, автомобиль по техническим причинам не смог продолжать движение. Вместо мирного урегулирования ситуации, клиенты начали «выяснять отношения» непосредственно с водителем, также кто-то из них нажал так называемый «сотый» – сигнал тревоги (который среди таксистов свидетельствует о том, что «водитель в опасности»). Из-за этого к месту конфликта приехало несколько десятков машин, в то время как водитель «Уклона» позвонил Дмитрию, предпринимателю, сдающему автомобили в аренду. Именно на таком автомобиле был в тот вечер водитель «Уклона». Впоследствии все это вылилось в «разборки» таксистов, в которых водитель «Uklon» получил ожоги третьей степени после того, как приехавший на место действия таксист «994» брызнул ему в лицо из газового баллончика.

Кроме того, уже несколько раз водителям «Uklon» неизвестные ночью резали покрышки автомобилей. Одну из таких ситуаций удалось зафиксировать на камеры видеонаблюдения.

Специалист по PR и внешним коммуникациям в «Uklon» Николь Борман на своей странице в Facebook сообщала о множественных угрозах и ложных заказах водителям «Uklon».

«С утра до ночи создают фейковые заказы в «Uklon». Угрожают водителям, которые приезжают по нашим заказам, что станут подрывать машины гранатами, с водителями или без них внутри. А когда водители из их базы принимают заказ в «Uklon», им немедленно прилетает смс-сообщение, что в «994» они заблокированы, а чтобы все вернуть, водитель обязан отказаться от «Uklon» навсегда.» - сообщает Николь.

В свою очередь, редакция «Преступности.НЕТ» обратилась за комментарием на базу такси «994», её администраторы сказали, что передали информацию руководству, которое будет решать, давать свою позицию по данному происшествию или нет. На данный момент, никакого ответа не последовало.

Также, редакция взяла комментарий у сооснователя сервиса «Uklon» Сергея Смуся. Он сообщил, что основные проблемы «Uklon» в Николаеве связаны с недобросовестной конкуренцией, которая переходит не только границы морали, но и закона.

- Когда мы вошли в Николаев мы столкнулись с жесткой конкуренцией со стороны монополиста (служба такси «994» - ПН). Для нас странно такое наблюдать, потому что мы работаем во всей Украине, и нигде не случалось ничего подобного. – начал рассказ Сергей Смусь.

Он подметил, что в здоровой конкуренции нет ничего плохого, приведя в пример Киев.

- Когда в Киев входил «Uber» и другие мировые игроки с огромными инвестициями, то мы, наоборот, как лидер рынка, были рады этому. Это подстёгивает конкуренцию, тем самым рынок становится больше и от этого выигрывают все. И если руководство этой компании («994» - ПН) считает, что конкуренция в стиле 90-х, когда угрожают и обстреливают машины, им поможет, то они ошибаются. – отметил Сергей.

Ранее редакции «Преступности.НЕТ» сообщили об инциденте, когда неизвестные ночью обстреляли два автомобиля водителей «Uklon». Редакции предоставили фотографии с места происшествия.

- Есть обращения в полицию со стороны людей, которые попали в данную ситуацию. «Uklon» работает с водителями по договору публичной оферты. Мы с точки зрения помощи будем содействовать им, но по поводу обращений в инстанции – нет, мы не обращались. – ответил Сергей Смусь на вопрос, обращалось ли руководство «Uklon» в правоохранительные органы.

Он отмечает, что с подобными проблемами компания столкнулась впервые, и именно в Николаеве.

- Одесса тоже была очень сложным рынком, но там мы не сталкивались с такой недобросовестной конкуренцией. В Одессе, на минуточку, работает более 30-ти или 40-а служб, они между собой конкурируют. А в Николаеве только одна основная служба, которая является монополистом, - отметил Сергей.

В Николаеве «Uklon» столкнулся не только со случаями угроз и разбоев. Сергей Смусь подтвердил слова Николь Борман о «спаме» фейковых заказов.

- Водители приезжают на заказы, а их матерят и посылают куда подальше. Всё это, понятное дело, финансируется, и я не понимаю какой в этом смысл, ведь мы не уйдём с этого рынка. Тем более, что мы видим рост заказов, - сообщил Сергей.

Компания старается компенсировать деньги за каждый фейковый заказ. Была разработана «скоринговая» система, которая отсекает пользователей, создающих фейковые заказы. Но несмотря на это, проблема всё еще осталась, хотя и не несёт столь массовый характер.

- Когда «ребята» начали понимать, что это не сильно действует, и мы всё равно продолжаем работать, в ход пошли более агрессивные меры, меры 90-х, я бы сказал.

Смусь также отметил, что пока «Uklon» в Николаеве работает себе в убыток, но это нормальная практика.

- Мы вкладываем деньги в развитие, у нас есть бизнес-план, где расписаны все расходы на каждый месяц. Есть бюджет на каждый город, сколько мы можем потратить до овладения процентом рынка. Это нормально и мы к этому готовы. – сообщил Сергей.

Он добавил, что не смотря на сложности работы в Николаеве, он благодарен этому опыту, потому что в дальнейшем он позволит просчитывать подобные моменты при выходе на другие рынки.

- Любой опыт – хорошо, но обидно что из-за этого страдают простые водители. С другой стороны, не смотря на ситуацию вывоз вырос, и на данный момент он составляет более 50%. Для нас это маленькая победа. Мы не рассчитывали, что он поднимется до такого уровня так быстро, учитывая события.

На данный момент, со слов Сергея, у сервиса наблюдается положительная динамика роста, и в компании надеются в течении месяца-двух увеличить процент вывоза до 80%. Не смотря на все проблемы, «Uklon» не планирует уходить из Николаева.

Начальник Главного управления Нацполиции в Николаевской области Александр Анохин дал комментарий, относительно конфликтной ситуации между службами.

- У нас открыто уголовное производство по статье 125, когда таксисту в глаза брызнули из газового баллончика. Проводится судебно-медицинская экспертиза, после чего будет принято решение в этом деле. – сообщил Анохин, также отметив, что это был единичный случай.

В свою очередь прокурор Николаевской области Тарас Дунас отметил, что данная «разборка» не была связана с конфликтом служб.

- На данный момент мы не можем сказать, что это системный конфликт между конкурирующими фирмами. – заключил он.

Однако, 2 сентября, таксисты «Uklon» устроили акцию протеста на пересечении улиц Соборная и адмирала Макарова. Как сообщил тогда один из участников, ночью неизвестный, используя кисточку, нанес на его автомобиль вещество, которое по предварительной версии является жидкостью для снятия краски. В результате, в местах обработки на автомобиле слезла краска. Кроме того, неизвестный оставил кисточку, которой нанес вещество.

Не смотря на длительность конфликта, служба «994» так и не дала комментариев относительно данных инцидентов.