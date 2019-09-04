Апелляционный суд оставил в тюрьме участника ДТП под Николаевом, в котором погибли трое людей и ребенок

Апелляционный суд Николаевской области оставил в силе решение Центрального районного суда, которым к девяти годам лишения свободы приговорен уроженец Кривого Рога Сергей Сергеев за автомобильную аварию, в которой погибли трое взрослых и маленький ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как известно, это ДТП случилось 22 июля 2017 года около 10:00 в районе перекрестка автодорог Н-14 и Р-06 под Николаевом. Водитель грузовика «MAN» Сергеев, по предварительным данным, не убедившись в безопасности маневра, начал поворачивать и столкнулся с минивэном «Меrсеdеs Vito». В результате ДТП погибли водитель, двое пассажиров «Mercedes», а также ребенок возрастом пять лет. Еще одну пассажирку «Mercedes» доставили в больницу - она через время также умерла.

Защитники обвиняемого подали в суд апелляционную жалобу, в которой просили коллегию судей отменить приговор Центрального райсуда и закрыть уголовное производство в связи с отсутствием в действиях их подзащитного состава преступления.

В судебном заседании, поддерживая свою апелляционную жалобу в полном объеме, защитницы указывали, что в материалах дела отсутствуют доказательства вины их подзащитного, судебное разбирательство в суде первой инстанции был неполным, оспариваемый приговор вынесен с нарушением норм уголовного процессуального права.

Сам обвиняемый поддержал позицию защитников, дополнительных объяснений не давал.

Прокурор, потерпевшие и их представитель просили коллегию судей оставить приговор без изменений, а апелляционную жалобу – без удовлетворения. Указали, что основания для отмены приговора отсутствуют.

По результатам рассмотрения дела Николаевский апелляционный суд постановил решение, которым приговор Центрального районного суда города Николаева оставлен без изменений, а апелляционная жалоба защитника в интересах обвиняемого оставлено без удовлетворения.