СБУ блокировала сеть аптек, работающую на территориях Украины и «ДНР»

Иллюстрация Служба безопасности Украины блокировала механизм финансирования «ДНР» через продажу лекарственных средств на оккупированных территориях.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники установили, что с 2015 году фигуранты дела, которые до 2014 года были чиновниками, создали несколько аптечных сетей. Они были зарегистрированными и рабочими как на территории Украины, так и на территории «ДНР». Используя реквизиты банковских карт, действующих на временно оккупированных территориях, злоумышленники систематически пересылали средства в «налоговые» органы квазиреспублики.

Правоохранители провели обыски по местам проживания и работы фигурантов дела в Киеве и Днепре. Во время него были обнаружены: наличные средства, слитки из драгоценных металлов, а также другие ценности стоимостью около 5 миллионов гривен. Также были обнаружены мобильные телефоны с перепиской, компьютеры и серверное оборудование, на которых хранились данные про детали функционирования механизма.

Сейчас руководителю аптечных сетей сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма), и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога.

Ведется следствие, устанавливаются другие лица, причастные к финансовой сделке.

Напомним, правоохранительные органы выявили многомиллионную коррупционную схему на диализном рынке, по которой тысячи украинцев не могли получить вовремя помощь, а цены на лекарства искусственно завышались. Только в Виннице это привело к хищению бюджетных средств на семь миллионов гривен.