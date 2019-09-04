В Одессе задержали военнослужащего, который сбывал наркотики в обмен на нелегальное огнестрельное оружие

В Одессе задержали военнослужащего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, который сбывал наркотики в обмен на нелегальное огнестрельное оружие.

Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины.

Установлено, что 3 сентября старший матрос незаконно приобрел для себя 10 пистолетов Макарова, рассчитавшись за них сильнодействующим наркотическим веществом «амфетамин» общей массой 100 граммов.

Сразу после совершения преступления покупателя оружия задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас следователи и прокуроры проводят первоочередные следственные действия.

Военная прокуратура готовит уведомление о подозрении задержанному, а также обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения и увольнения с должности. Спецоперация по задержанию злоумышленника проводилась детективами регионального главного управления Нацполиции совместно с контрразведкой СБУ под процессуальным руководством военной прокуратуры Одесского гарнизона.

Как уточнили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, 36-летний военнослужащий, задержанный при обмене 100 граммов наркотика на оружие, еще 250 граммов наркотического средства, по предварительной договоренности с «покупателем», должен был предоставить в ближайшее время. Все изъятое направлено на экспертизу.

Действия фигуранта квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Ведется следствие.

Напомним, в Киеве задержали наркодилеров, которые продавали амфетамин военным из центра «Десна».