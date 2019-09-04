В Николаеве в суде по делу об убийстве на Соборной площади свидетели не опознали обвиняемых, а в протоколах опознания нашли подделку

В среду, 4 сентября, в Центральном районном суде Николаева по делу о нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, допросили двух свидетелей, а также суд получил результаты экспертизы протоколов опознания.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, летом 2017 года в центре Николаева на пересечении улиц Соборная и Адмиральская произошел конфликт со стрельбой. В результате один человек погиб, а двое подозреваемых попали в больницу. В августе 2017 года суд отказался продлевать арест подозреваемым Минасу Мусаеляну и Серожу Айрапетяну. В апреле этого года суд огласил обвинительный акт подозреваемым в нанесении тяжких телесных повреждений, которые повлекли смерть, и приступил к рассмотрению дела.

Первая свидетель сообщила суду, что она в тот вечер приехала с подругой на машине к Соборной площади в районе спуска к Нижнему БАМу. Она отметила, что накануне конфликта к ней подошел познакомиться какой-то молодой человек, и они обменялись номерами телефона, а потом он садился в «BMW». По ее словам, когда раздались звуки выстрелов, то она была в салоне автомобиля и ничего не видела, поскольку обзор закрывал припаркованный рядом фургон.

Девушка рассказала, что подошла к месту преступления уже в момент, когда лежащему на газоне раненому предоставляли помощь медики и уже приехали полицейские. На месте она также дала показания полицейскому, в которых рассказала о знакомстве с парнем и, что «BMW» в котором тот был резко уехал с места преступления после конфликтной ситуации.

В зале судебных заседаний ее спросили, видела ли она возле места преступления кого-то из здесь присутствующих, при этом оба обвиняемых также были на заседании, на что она ответила, что в зале нет визуально знакомых ей людей.

Отметим, что еще перед допросом свидетеля, адвокаты обвиняемых Владимир и Юрий Тимошины были против этого, поскольку в материалах производства нет данных, что она была допрошена во время досудебного расследования согласно Уголовно-процессуальному кодексу, а протокол даже не имеет данных в каком уголовном производстве проводился допрос. Прокурор Андрей Иванов, потерпевшие и их представитель настаивали на ее допросе, поскольку есть протокол допроса и стороне защиты этот свидетель открывался. Оценку показания свидетелей и замечания стороны защиты относительно его статуса судья Сергей Медюк даст уже в совещательной комнате.

При допросе также оказалось, что соответствующий протокол якобы был составлен в Центральном отделе полиции около 7 утра на следующий день после преступления. Свидетель подтвердила, что подписывала такой протокол еще после преступления на Соборной площади, но ничего не знает об указанном времени, отметив, что давала показания только в тот вечер и на площади.

Второй очевидец рассказал, что в тот день заехал к площади выпить кофе с другом. Он находился возле машины товарища и перед выстрелами видел несколько человек, три или более, на расстоянии около 50 метров – у одного якобы был в руке то ли сверток, то ли труба. Потом раздались звуки выстрелов, но он также не видел потасовки из-за припаркованного фургона. Потом он увидел, как двум раненым мужчинам несколько людей помогли дойти в легковой автомобиль и сесть, после чего группа неизвестных уехала.

Свидетель пошел к месту преступления и видел на газоне раненого человека в крови. Других посторонних предметов при нем, как помнит свидетель, не было. Описать тех, кого он видел не смог, хотя прокурор акцентировал внимание, что при показе фотографий для опознания в отделе полиции он якобы на кого-то указал. В зале он также не опознал Мусаеляна или Айрапетяна как людей, которые были на месте преступления.

Кроме того, свидетель отметил, что в его автомобиль в районе радиатора попала пуля. Повреждение полицейские осмотрели только на месте и потом машину вернули владельцу. Во время ремонта он пулю не находил.

Еще кроме этих очевидцев, у стороны обвинения есть еще семь свидетелей, но на это заседание они не пришли.

Судья Медюк также сообщил, что в суд пришли результаты двух экспертиз, но стороны согласились не изучать их в этом заседании. Как пояснил корреспонденту адвокат Владимир Тимошин, речь идет об экспертизе двух протоколов опознания по фотографиям. По его словам, свидетели указали на определенные номера фото, но в протоколах эту цифру потом исправили и эксперт подтвердил этот факт. Также адвокат отмечал о характере огнестрельных ранений обвиняемых – в ноги сзади, отверстия направлены сверху вниз, что опровергает погоню за убитым, а характер травм ног не мог им позволить вести борьбу.

Напомним, как в Николаеве на остановке обнаружили истекающего кровью парня: по прибытию «скорой» он уже был в агонии.