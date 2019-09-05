СБУ расследует подготовку диверсий и государственной измены на предприятии «Мотор Сич», - СМИ

На предприятии «Мотор Сич» могла идти подготовка к государственной измене и диверсии. Соответствующее дело расследует СБУ.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 статьи 14 статьи, статьи 113 и части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины, а именно по факту приготовления к совершению диверсии — действий, направленных на разрушение акционерного общества «Мотор Сич» как объекта, имеющего важное народнохозяйственное и оборонное значение, а также предоставление представителями АО «Мотор Сич» помощи Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины путем поставки продукции военного назначения и двойного использования», — сказано в сообщении в ответ на запрос журналистов.

Поскольку УПК запрещает спецслужбе разглашать материалы оперативно-розыскной деятельности, никакие подробности СБУ не сообщает.

Напомним, в одном из расследований журналистов Bihus.Info говорилось о том, что украинское предприятие «Мотор Сич», президентом которого является герой Украины, нардеп четырех созывов и член комитета нацбезопасности и обороны Вячеслав Богуслаев, продолжает поставлять детали для двигателей российской армии.

Кроме того против должностных лиц «Мотор Сич» возбуждено уголовное дело прокуратурой Беларуси. Представителей украинского авиационного предприятия подозревают в превышении полномочий, что повлекло для предприятия из РБ тяжелые последствия.

Ранее сообщалось, что 19 июля СБУ пресекла деятельность группы компаний ПАП «Мотор Сич» (Запорожье), которые два года финансировали «ДНР».

Отметим, ранее СМИ сообщали, что США попытаются заблокировать продажу украинской «Мотор Сич» Китаю