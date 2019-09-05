Суд разрешил задержать экс-главу НКРЭКУ Вовка, который скрывается от следствия за границей

Соломенский районный суд Киева избрал мерой пресечения для бывшего председателя Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка содержания под стражей.

Об этом рассказал директор НАБУ Артем Сытник, сообщает «Укринформ».

Он добавил, что это является одним из шагов для объявления бывшего главу НКРЭКУ в международный розыск Интерпола.

- Соломенский райсуд дал разрешение на задержание Павла Вовка, - сказал Сытник.

Агентство «Украинские новости» со ссылкой на источник сообщило, что Вовк заочно арестован, но Сытник сообщил, что это не так.

- Нет, на задержание... Когда стоит вопрос о международном розыске, то отдельно ставится вопрос о задержании, отдельно об аресте. На сегодняшний день есть решение про задержание, - сказал Сытник.

Он отказался сообщить, где находится Вовк, но подтвердил, что, по данным НАБУ, экс-чиновник находится за границе.

Сытник также добавил, что с 5 сентября Специализированная антикоррупционная прокуратура должна обращаться с ходатайствами не в Соломенский райсуд, а в Высший антикоррупционный суд.

Напомним, Вовк и еще пять человек подозреваются НАБУ в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст.364 УК) при внедрении формулы «Роттердам+». По версии следствия, она принесла потребителям более 18 млрд 868 млн гривен убытков.

В апреле, до объявления подозрения, Вовк с женой и детьми выехал в Бельгию. Он заявил, что не вернется в Украину из-за отсутствия доверия к правоохранительной и судебной системе.