Николаевца, который скинул с балкона свою мать, отправят из СИЗО на стационарное обследование в психбольницу

В Николаеве решили отправить на стационарное обследование в психбольницу подозреваемого в убийстве собственной матери.

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Николаева.

Как известно, вечером 9 мая в доме по проспекту Центральному в Николаеве погибла женщина, выпавшая с 7-го этажа – ее сбросил родной сын. В полиции по данному факту открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного Кодекса Украины. 11 мая суд избирал подозреваемому в убийстве Спартаку Рудыку меру пресечения в виде содержания под стражей.

Следователь при оглашении своего ходатайства отметил, что в рамках уголовного производства в отношении подозреваемого в Николаевской областной психиатрической больницы № 1 провели амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу. Однако в амбулаторных условиях невозможно однозначно установить психическое состояние подозреваемого, а при таком необходимость в проведении стационарной комплексной судебно-психиатрической экспертизы.

Защитник и подозреваемый не возражали против проведения стационарного обследования.

Заслушав мнения сторон и исследовав материалы ходатайства, следственная судья Светлана Скрипченко приняла назначить подозреваемому стационарную комплексную судебно-психиатрическую экспертизу в условиях КНП «Одесский областной медицинский центр психического здоровья».

Напомним, как суд оставил под стражей в психлечебнице подозреваемого в убийстве мужчины на территории больницы в Николаеве.