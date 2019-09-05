Суд перенес заседание по делу о пророссийском пробеге в Николаеве – один из фигурантов в Киеве на базе СБУ ждет обмена между Украиной и РФ

Центральный районный суд Николаева перенес заседание по делу одессита Сергея Долженкова («Капитана Какао») и россиянина Евгения Мефедова, которых обвиняют в участии в антигосударственных действиях в Николаеве, в связи с отсутствием самого Мефедова и его адвоката Рыбина, поскольку они находятся в Киеве.

Соответствующее решение приняла судья Екатерина Лагода в четверг, 5 сентября, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, Мефедов и Долженков провели в СИЗО пять лет - сначала их судили по «делу 2 мая» в Одессе, а после оглашения оправдательного приговора задержали и начали судить за пророссийский автопробег в Николаеве. 16 августа 2019 года в Николаеве суд отказался отпустить «Капитана Какао» на поруки нардепа от ОПЗЖ Николая Скорика, но им дали возможность выйти под залог по 153,7 тысячи гривен. 19 августа они покинули следственный изолятор, поскольку залоги за них были выплачены. Примечательно, что деньги за Долженкова и Мефедова на выплату залога дала партия кума президента РФ Путина Медведчука «Оппозиционная платформа – За Жизнь».

В судебное заседание явились прокурор отдела прокуратуры Одесской области Игорь Пищевят, обвиняемый Александр Долженков и его адвокат Ольга Балашова, а также представитель Мониторинговой комиссии по правам человека. Евгений Мефедов же в телефонном разговоре сообщил суду, что не может присутствовать в заседании, поскольку находится за пределами Николаева, а именно – на базе СБУ, и заявил, что якобы его ограничивают в передвижении. Также в суд от адвоката обвиняемых Рыбина были направлены заявления с просьбой перенести два судебных заседания из-за невозможности явиться как ему, так и подзащитному Мефедову, поскольку они на данный момент в Киеве.

Прокурор не возражал против того, чтобы перенести заседание, поскольку счел указанную причину неявки Мефедова уважительной. Также он отметил, что обвиняемый не нарушает возложенные на него обязательства: о своем местонахождении уведомляет уполномоченные органы, не скрывается.

Помимо этого, адвокат Долженква Ольга Балашова просила суд разрешение на возможность выезжать из Одессы, где он проживает, и Николаева, в медицинское учреждение, чтобы пройти курс лечение после длительного нахождения в Николаевском следственном изоляторе. Прокурор также не возражал против этого.

Отметим, что в обвиняемый Мефедов, который год назад написал письмо президенту РФ Путину с просьбой обменять его на политзаключенного украинца, в Киеве ждет начала процесса обмена между Украиной и Российской Федерацией, в связи с чем и находится на базе СБУ.

Судья Екатерина Лагода Прокурор Игорь Пищевят Обвиняемый Сергей Долженков

Как известно, в ночь на 30 августа в сети появилась информация, что состоялся обмен пленными между Украиной и Россией. Позже ряд журналистов и родственников политзаключенных ожидали их прибытия в аэропорту Жуляны, но в Офисе Президента и СБУ заявили, что переговоры по этому поводу еще ведутся и обещали сообщить позже о времени обмена.

Напомним, что ранее обвиняемый Долженков заявил, что Мефедов отсутствовал на заседании, поскольку находится в пункте обмена в ожидании процесса. В этом списке также и несколько николаевцев.

Также напомним, как после оглашения оправдательного приговора двух фигурантов одесского «дела 2 мая» Сергея Долженкова и Евгения Мефедова сразу же задержали по подозрению в совершении другого преступления, предусмотренного частью 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»). В тот же день им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

В итоге, Мефедову и Долженкову полиция сообщила о подозрении в совершении действий, направленных на захват государственной власти, и подготовке к организации массовых беспорядков в Николаеве.

Речь об участии Евгения Мефедова и Сергея Долженкова в автопробеге из Одессы в Николаев 28 марта 2014 года. В составе пророссийской организации «Одесская дружина» они во время поездки демонстрировали флаги РФ, Российской империи, ВМС РФ, георгиевские ленты и выкрикивали пророссийские лозунги и таким образом проводили пропаганду сепаратизма среди населения.