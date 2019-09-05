Житель Николаевщины думал, что замкнутый образ жизни поможет уберечь плантацию двухметровой конопли, но это наоборот привлекло внимание

В селе Прибужье Доманевского района у мужчины по месту жительства обнаружили и изъяли 204 растения конопли, а также значительное количество вещества в сухом состоянии и состоянии сушки, устройство для курения наркотических веществ.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Растения находились на закрытой от посторонних глаз территории, они тщательно поливались и удобрялись, а также обрабатывались от вредителей, в результате чего каждый куст вырос до около двух метров.

29-летний ранее судимый житель Николаевского района, у которого нашли наркотики, находится под «условным» сроком наказания.

В прокуратуре отметили, что мужчина был очень удивлен и напуган визитом правоохранителей. Он не понимал, чем именно он привлек их внимание к своему «бизнесу», поскольку он ни с кем не общался и нигде не выходил, не обращал лишний раз к себе внимания. Однако именно такое поведение и привлекло внимание жителей села.

Задержанному сообщили о подозрении по части 2 статьи 310 Уголовного кодекса Украины («Незаконный посев или незаконное выращивание конопли в количестве пятьдесят и более растений»). В суд направили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, назначен ряд экспертиз, после чего действия молодого человека могут получить дополнительную квалификацию. Проводятся и другие следственные (процессуальные) действия, направленные, в частности, установление возможных сообщников подозреваемого.

Напомним, как в Испании вертолет, работавший на велогонке, снял плантацию конопли на крыше одного из домов.