В Николаеве будут судить начальника участковых райотдела полиции, который требовал от предпринимателя $200 ежемесячно

В суд направлен обвинительный акт в отношении заместителя начальника сектора превенции Центрального отдела полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области Дмитрия Николаева, которого подозревают в получении неправомерной выгоды в размере 200 долларов ежемесячно от предпринимателя.

Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

Как известно, задержали его 9 апреля во время передачи взятки в магазине, расположенном по проспекту Центральному. Суд арестовал его с возможностью выйти под залог в размере 92 тысячи гривен.

Досудебное расследование осуществляли следователи территориального управления ГБР, расположенного в Николаеве, которые установили, что полицейский предлагал предпринимателю, который реализует наручные часы (копии известных торговых марок), ежемесячно платить 200 долларов США неправомерной выгоды.

За деньги полицейский обещал не привлекать предпринимателя к уголовной ответственности за незаконное использование знака для товаров и услуг.

Отметим, что изначально производство было квалифицировано по части 3 статьи 368 Уголовного Кодекса Украины, а обвинительный акт направлен по части 1 той же статьи («Получение должностным лицом неправомерной выгоды, а так же просьба предоставить такую ​​выгоду для себя или третьего лица за совершение или несовершение такой должностным лицом в интересах того, кто предлагает, обещает предоставляет неправомерную выгоду (ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины»).

В случае доказательства вины, заместителю начальника сектора превенции грозит штраф от 1000 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок от трех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок от двух до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, что следователи Госбюро расследований подозревают, что начальник сектора превенции Центрального отдела полиции Николаеве причастен к покрывательству незаконной добычи песка в Николаевской области.