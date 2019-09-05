В николаевском трамвае задержали мужчину, который вез секцию украденного в школе забора

В Николаеве в четверг, 5 сентября, полиция задержала парня, который ехал в местном трамвае с частью украденного забора.

Об этом сообщает «0512».

Сотрудникам полиции охраны отрабатывали территорию, когда к ним обратился контолер трамвая и рассказал о подозрительном пассажире с секцией металлического ограждения.

На пересечении улиц Андреева и Сенная полицейские задержали мужчину. Оказалось, что он украл часть забора в одной из школ Ингульского района. По данному факту ведутся разбирательства.

Напомним, как в Николаеве провели рейд по пунктам сбора металлолома и в одном из них нашли пять краденных люков.