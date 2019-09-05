Генпрокуратура сообщила о подозрении экс-нардепу от Радикальной партии за избиение главы сельсовета

Экс-депутату от «Радикальной партии Олега Ляшко» Сергею Скуратовскому объявили о подозрении в деле об избиении головы сельсовета Плахтянки (Киевская область) Александра Сорочана в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Следователи установили, что Скуратовский, находясь на дороге между селами Плахтянка и Андреевка, на почве неприязненных отношений и из-за надуманной обиды ударил по голове Сорочана. В результате сельский голова потерял равновесие и упал.

По данным ГПУ, Сорочан получил легкие телесные повреждения, но Скуратовский также угрожал ему из охотничьего ружья.

В связи с вышеуказанным бывшему «радикалу» объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 125, ч. 1 ст. 126 и ч. 1 ст. 129 УКУ.

В Генпрокуратуре добавили, что в данный момент Скуратовский находится в розыске.

Отметим, конфликт между нардепом Сергеем Скуратовским и главой Плахтянского сельсовета Александром Сорочаном произошел, когда «радикал» вместе с главой Житомирской организации «Радикальной партии» Юрием Забелой охотились на фазанов в октябре 2018 года.

Тогда СМИ писали, что инцидент произошел случайно: Сорочан ехал мимо и предложил помощь, когда увидел, как Скуратовский и Забела расстреливают собственный автомобиль. В ответ они избили его.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что нардеп от Радикальной партии переписал на свою помощницу компанию на Мальте и яхту.