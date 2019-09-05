Жительница Черкасс обвинила водителя «BlaBlaCar» в изнасиловании, а полицию – в бездействии и затягивании дела

В Черкасской области водитель сервиса совместных поездок «BlaBlaCar» изнасиловал пассажирку. По словам её подруги, он что-то подмешал ей в кофе, а после увез в лес и изнасиловал. Пострадавшая в это время вела переписку со своим парнем, постоянно публикуя свои координаты.

Об этом сообщает подруга пострадавшей Анастасия Липинская в Facebook.

По её словам, 30 августа её подруга направлялась из Одессы в Черкассы «попуткой» через сервис «BlaBlaCar». Водителем машины оказался 51-летний мужчина, который, как сообщается в комментариях, был ранее судим за вождение в нетрезвом виде.

По пути, мужчина угостил пассажирку чашкой кофе, после чего девушка почувствовала слабость и начала засыпать. После, по словам подруги, мужчина начал угрожать девушке что изнасилует её и хвастался контактами в районной полиции.

Находясь «еле в сознании» девушка начала писать своему парню о том, что она в опасности и каждые несколько километров отсылала ему свою геолокацию. В то же время водитель, не дождавшись пока девушка потеряет сознание, увёз её в лес и изнасиловал.

«По возвращении в Черкассы подруга обратилась в полицию и написала заявление об изнасиловании. Она предоставила правоохранителям всю информацию о насильнике и доказательства преступления. Подруга назвала полное имя преступника; предоставила его фотографию и номер телефона; сообщила марку и номер машины, которой они ехали.» - говорится в сообщении.

Однако, как сообщила Липинская, в полиции попытались «съехать» с этого дела, затягивая его.

В день обращения, полицейские попросили предоставить одежду, в которой была девушка в день инцидента, однако, когда девушка её предоставила, правоохранители отказались их принимать в качестве доказательства.

Потерпевшая несколько раз пыталась сдать одежду в полицию, и когда их взяли девушке не выдали документы о подтверждении принятия вещественных доказательств.

Официальный аккаунт «BlaBlaCar» ответил в комментариях к публикации, заявив, что аккаунт водителя был мгновенно заблокирован, после того как инцидент получил огласку. Также, представители сервиса связались с Черкасским отделением полиции, подготовив все данные о водителе. Однако, полиция пока не обращалась в сервис.

«Мы были шокированы, узнав о ситуации, которая случилась. Это совершенно недопустимо, и такие люди, безусловно, должны нести ответственность за свои поступки. Мы сразу же связались со следователем Черкасского отделения полиции (Головенець Богдан Сергеевич), ответственным за ведение дела, чтобы передать ему данные о водителе, который зарегистрировал профиль на платформе BlaBlaCar. Мы собрали все данные, чтобы оперативно их отправить в полицию, как только получим соответствующий запрос. Прошло несколько дней, и по состоянию на 5 сентября полиция еще не отреагировала.» - говорится в сообщении.

Между тем подробности инцидента сообщило черкасское издание «Вечерние Черкассы». Подруга 26-летней пострадавшей Анастасия Журова рассказала журналистам, что пассажирка не сопротивлялась, потому что у водителя был нож.

«Вел себя очень странно. Говорил, что мессия и поубивает всех евреев. Затем изнасиловал. Девушка даже не сопротивлялась, потому что у него был нож. Решила, что лучше уж пусть так, чем потом еще и убьют. Произошло это все под Смелой. Еще и отвез потом в Черкассы ее. Она сразу написала заявление в полицию и обратилась к судмедэкспертам. Но он даже следов не оставил. Был в презервативе», - сказала Журова.

По ее словам, под видом других пассажиров с насильником пытались договориться о встрече, однако он не пришел и более не отвечал на звонки.

Факт обращения пострадавшей «ТСН.uа» подтвердили в областном управлении полиции.

«Дело открыто по части 1 статьи 152 (изнасилование) Уголовного кодекса, данное лицо допрошено следователем, следователь обратился с ходатайством в суд по назначению экспертизы, ведется соответствующая работа. Она обратилась 31 августа, в тот же день было открыто производство, ее одежда также была изъята в первый же день», - заявил представитель отдела коммуникации полиции Черкасской области.

Отмечается, что на портале «Судебная власть» имеется постановление Сосновского районного суда Черкасс, согласно которой человек с аналогичным ФИО была оштрафована на 10200 гривен и лишена права управлять транспортным средством сроком на 1 год. Отмечается, что лицо управляло авто Subaru Forester в состоянии алкогольного опьянения, о чем сообщает «18000».

Кроме того, в Золотоношский районный суд поступило дело по управлению этим лицом автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, Киево-Святошинский суд Киевской области приговорил к пожизненному заключению Дмитрия Голуба, обвиняемого в убийстве водителя BlaBlaCar львовянина Тараса Познякова.