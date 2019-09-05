На Николаевщине мужчина устроил поножовщину возле магазина – пострадали двое человек

В Братском Николаевской области полиция задержала местного жителя за нанесение ножом ранений двум мужчинам во время конфликта.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

4 сентября в полицию поступило сообщение о госпитализации в медицинское учреждение двух жителей Братскогое с ножевыми ранениями.

На месте происшествия полицейские установили обстоятельства преступления и задержали в порядке 53-летнего мужчину. Известно, что у местного магазина в пострадавших возник конфликт с односельчанином, а в дальнейшем и драка, в ходе которой злоумышленник ножом нанес им телесные повреждения.

У 31-летнего пострадавшего врачи диагностировали резаную рану живота, поэтому после получения необходимой медицинской помощи мужчину отпустили на амбулаторное лечение. А 43-летний второй пострадавший сейчас находится в реанимации с проникающим ножевым ранением в живот.

Орудие преступления полицейские изъяли.

Действия задержанного квалифицируются по признакам части 1 статьи 121 («Умышленное тяжкое телесное повреждение») и части 1 статьи 125 («Умышленное легкое телесное повреждение») Уголовного кодекса Украины.

По согласованию с прокуратурой следователи Братского отдела полиции сообщили ему о подозрении в совершении преступления и вскоре суд будет избирать ему меру пресечения.

Досудебное следствие продолжается. За совершенное уголовное преступление мужчине грозит до восьми лет заключения.

Напомним, как в Одессе шесть человек получили ножевые ранение в ходе потасовки возле одного из ночных клубов.