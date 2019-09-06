На Николавщине СБУ и полиция выявила хищение денег директором аграрного госпредприятия – убыток не менее ₴1,5 миллиона

В Николаевской области сотрудники СБУ и полиции выявили схему главы государственного аграрного предприятия по хищению средств путем заказа у подконтрольных фирм услуг по завышенным ценам и продаже им продукции по заниженным.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

«Оперативники СБУ установили, что руководитель предприятия заключал сделки с подконтрольными ему коммерсантами на проведение сельскохозяйственных работ по завышенной стоимости. Директор также реализовывал урожай зерна аффилированным структурам по значительно заниженным ценам. В частности задокументирован факт похищения и вывоза из госпредприятия сельхозпродукции на 1,5 миллиона гривен», – говорится в сообщении.

Во время санкционированных обысков сотрудниками СБУ и Следственного управления ГУ Нацполиции Николаевской области на предприятии правоохранители изъяли черную бухгалтерию, подтверждающую системность деятельности злоумышленника и его сообщников.

В местах хранения урожая изъято для принятия процессуального решения 100 тонн продукции стоимостью 750 тысяч гривен, подготовленной для отгрузки по поддельным документам на один из местных элеваторов.

В рамках уголовного производства, начатого по части 3 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение или растрата имущества, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц»), проводятся следственные действия. Решается вопрос об объявлении руководителю госпредприятия подозрения в совершении преступления.

Напомним, как Апелляционный суд в Николаевской области признал депутата облсовета Сергея Чмыря виновным в совершении коррупционных правонарушений - будучи директором госпредприятия «Агрономия» НААН, он 14 раз подписывал договора об услугах с фирмой, принадлежащей его сыну Игорю Чмырю. При этом ему удалось избежать административного взыскания из-за окончания сроков привлечения к ответственности.