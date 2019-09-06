На Николаевщине на берегу реки наши труп мужчины с привязанными к шее и ногам камнями

На берегу реки Южный Буг возле села Дорошовка Вознесенского района местные жители обнаружили труп неизвестного мужчины с внешними признаками насильственной смерти.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

При осмотре на теле умершего эксперт обнаружил травмы головы. Мужчина был связан веревкой, а к шее и ногам привязано камни. Для установления точной причины смерти труп направлен на проведение судмедэкспертизы.

Сейчас полицейские устанавливают личность потерпевшего и принимают меры для розыска причастных к убийству лиц.

Мужчине на вид примерно 35-40 лет, крепкого телосложения, волосы коротко стриженные с залысинами.

Был одет в флисовую кофту серого цвета с надписью «FoxRiver», черные джинсовые брюки и кроссовки синий цвета с белоснежными полосами и надписью «Walk».

«Просьба ко всем, кто по одежде узнал пострадавшего и может предоставить следствию информацию о его личности, или любые другие сведения, которые могут помочь в расследовании, обращаться в Следственное управление ГУНП в Николаевской области по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12, тел. (063) 454-44-00», – обратились в полиции.

По данному факту следователи проводят расследование уголовного производства, начатого по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»). Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, как в Первомайске 14 августа в полицию сообщили о найденном в Южном Буге теле под мостом. Как оказалось, погибший был жителем Николаевской области служил по контракту в 40-й отдельной артиллерийской бригаде, которая базируется в Первомайске. Позже по подозрению в убийстве задержали его сослуживца.