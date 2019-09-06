В Днепре спецназ полиции задержал банду, которая занималась похищением людей

В Днепре полицейские разоблачили организованную преступную группу, которая занималась похищением людей и вымогательством денег, 5 сентября во время совершения преступления сотрудники управления стратегических расследований при участии спецподразделения «КОРД» задержали пятерых членов группы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Несколько месяцев назад в полицию обратился местный житель и сообщил о вымогательстве у него крупной суммы денег. По данному факту было открыто уголовное производство.

При получении от потерпевшего первой части денег был задержан один из лидеров группы. Одновременно с этим, в различных частях города Днепра полицейские задержали других членов преступной группы, созданной на этнической основе.

«Как было установлено, злоумышленники, применяя физическое и психологическое насилие, занимались вымогательством и похищением людей. В состав группы входили мужчины в возрасте 20-30 лет», - указали в полиции.

Был проведен ряд обысков по месту жительства и в автомобилях задержанных. В квартире одного из мужчин полицейские изъяли травматический пистолет с патронами.

«Как было установлено, преступная группировка курировалась одним из известных «воров в законе», который после освобождения из мест лишения свободы проживает на территории Турции. Он организовывал преступные группы, которые ведут противоправную деятельность корыстно-насильственного характера, как на территории Украины, так и в других государствах ближнего и дальнего зарубежья», - добавили в полиции.

Сейчас двух лидеров задержали в порядке ст. 208 УПК. Решается вопрос о юридическом статусе и мере пресечения для других участников группы. Злоумышленникам грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до 7 лет лишения свободы. Также полицейские устанавливают других участников преступной группы.

Напомним, в Киеве банда во главе с экс-полицейским похитила подростка – в его товарища стреляли из «травмата».