Подозреваемый в убийстве на Николаевщине фермера и его жены не признает свою виновность – его оставили под арестом

В Николаеве суд продлил содержание под стражей подозреваемому в убийстве фермера и его жены.

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Николаева.

Как известно, убийство произошло 15 мая в селе Висунск Березнеговатского района. Погибшему фермеру был 71 год, его жене – 64 года, на их телах нашли многочисленные травмы. Предполагается, что убийство совершили из корыстных побуждений, так как семья фермера считалась зажиточной. В доме были выбиты двери и исчезли некоторые вещи супругов: мобильный телефон, ювелирные изделия и документы. 11 июля полиция задержала 44-летнего подозреваемого в убийстве главы фермерского хозяйства «Шевченко» Владимира Новицкого и его жены.

В судебном заседании прокурор в обоснование ходатайства отмечала, что имеющиеся риски не исчезли и не уменьшились, а при таком необходимо продлить срок меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемый свою вину не признавал и просил изменить меру пресечения на более мягкую. Защитник возражал против удовлетворения ходатайства прокурора, отметив, что риски недоказанные, а подозрение необоснованное и базируется на предположениях.

Исследовав материалы ходатайства и заслушав мнения сторон следственная судья Светлана Гречневая постановила продлить срок содержания под стражей в отношении подозреваемого до 3 ноября без права внесения залога.

Напомним, как в августе 2018 года на Николаевщине поймали разбойников, отобравших у фермера 200 тысяч долларов США – один из задержанных пытался покончить с собой. Позже полиция задержала и четвёртого участника этого разбойного нападения на фермера.

Напомним, как в октябре 2017 года в полицию обратился 50-летний фермер, который рассказал, что его автомобиль подрезал «Toyota Prado». Мужчина остановился и в этот момент к нему в машину подсел неизвестный мужчина в камуфляжной форме, балаклаве и с оружием начал вымогать 100 тысяч долларов США. Позже возле территории, где пострадавший хранил свою сельхозтехнику, буквально с поличным правоохранители задержали одного злоумышленника на автомобиле «ВАЗ-2101» – в салоне автомобиля он держал канистру и 12 бутылок с бензином, которыми собирался сжечь имущество потерпевшего.

Также ранее сообщалось, что 13 июля 2018 года в Баштанском районе грабители связали фермера и отобрали у него сейф. Аналогичное преступление произошло 24 июля в поселке Березанка. Там группа из пяти-шести человек в балаклавах и черной одежде проникла в частный дом 65-летнего мужчины и завладела деньгами и ювелирными изделиями.

Также до сих пор не раскрыто убийство экс-депутата Николаевского облсовета Виктора Губанова - в 2016 году разбойники его пытали и убили.

Как известно, в ночь с 21 на 22 сентября 2018 года в селе Актовом Вознесенского района около часа ночи 50-летний фермер вместе с товарищем услышали, как злоумышленники бросили в дом три «коктейля Молотова». Пока жена занималась тушением возникшего пожара, мужчины начали преследовать автомобиль со злоумышленниками. В ходе побега автомобиль подозреваемых попал в ДТП, что позволило их задержать. Позже Вознесенский горрайонный суд отпустил под домашний арест обвиняемых в попытке убийства фермера и его семьи.