На Николаевщине на ходу загорелся автомобиль – его успели уберечь от полного уничтожения огнем

В Вознесенске во время движения загорелся автомобиль «ВАЗ».

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

«ВАЗ-2106» загорелся на улице Михайловской. К месту прибыл дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части.

Пожарные установили, что пожар возник в результате короткого замыкания электропроводки. В 11:18 возгорание локализовали, а в 11:21 – ликвидировали на площади 1,5 квадратных метра. Спасатели не допустили полного уничтожения транспортного средства.

От ГСЧС работало четыре человека личного состава и одна единица техники.

Напомним, как в Николаеве возле «Народного сада» загорелся автомобиль.