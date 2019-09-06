На Николаевщине на ходу загорелся автомобиль – его успели уберечь от полного уничтожения огнем

В Вознесенске во время движения загорелся автомобиль «ВАЗ».
Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.
«ВАЗ-2106» загорелся на улице Михайловской. К месту прибыл дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части.
Пожарные установили, что пожар возник в результате короткого замыкания электропроводки. В 11:18 возгорание локализовали, а в 11:21 – ликвидировали на площади 1,5 квадратных метра. Спасатели не допустили полного уничтожения транспортного средства.
От ГСЧС работало четыре человека личного состава и одна единица техники.
Напомним, как в Николаеве возле «Народного сада» загорелся автомобиль.