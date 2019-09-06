Подчиненные Луценко провернули «казнокрадскую» схему по продаже песка, из-за которой государство потеряло ₴400 миллионов, - журналист

Сотрудники Генпрокуратуры, под покровительством Генпрокурора Юрия Луценко, провернул схему с продажей конфискованного песка, в результате которой государство потеряло почти 400 миллионов гривен.

Об этом в своем блоге на «Цензор.НЕТ» сообщил журналист Сергей Иванов.

Так, журналист отмечает, что после победы Зеленского на выборах Юрий Луценко делал все, чтобы избежать отставки.

«Он даже предлагал помочь президенту бороться с коррупцией, и это предложение было Комичнее из всех, ведь Юрий Витальевич не просто не достиг никаких заметных успехов в борьбе с коррупцией - он сам стал одним из самых заметных ее олицетворений», - пишет он.

«В 2014 году на территории Вишеньковского сельсовета Бориспольского района был обнаружен намытый незаконным способом песок. Много – 2,6 миллиона тонн или более 1,6 миллиона кубометров. Неизвестно, кто намыл такую ​​кучу песка, но это и не так важно в нашем контексте. После ряда процедур песок компетентные органы официально признали бесхозным и заключили договор с ГП МВД Украины «Спецсервис» на реализацию этого бесхозного товара. В том же году песок продали на Первой украинской межрегиональной бирже ООО «БудМаркетГруп» за сумму около 18 млн грн. Покупатель успел рассчитаться за песок, частично, оплатив лишь 500 тыс грн, как в дело вмешались фискалы, которые признали куплю-продажу невыгодной для государства. Состоялась реституция и песок снова приобрел бесхозного статуса. Далее несколько лет продолжались судебные процессы с банками, в залоге у которых находились участки земли с намытым песком. Чтобы не мучить вас нюансами дела, скажу просто, что до 2019 года, бесхозный песок, так сказать, юридически чист и готов для реализации с последующим пополнением местного бюджета на колоссальную сумму. Средняя оптовая цена речного песка сегодня составляет 160 грн за тонну. 2,6 миллионна тонн х 160 грн = 416 млн грн - запомните эту сумму», - сообщил журналист.

«Сельский совет находилась в эйфории, рисуя в воображении светлое будущее, но в этот момент на арену вышла Генпрокуратура и, как всегда, все порешали. Оказывается, еще с февраля 2018 года в ГПУ медленно тлела заявление общественной организации о том, что якобы на территории Вишенькивськои сельсовета происходит добыча песка. Не прошло и года как прокуратура отреагировала, выяснив, что у владельца участка, на котором хранился песок, нет разрешения на его добычу. Было открыто уголовное производство, а сам песок постановлением прокурора отдела ГПУ Р. Саврова в апреле 2019 был признан вещественным доказательством. Печерский районный суд удовлетворил ходатайство прокурора и наложил арест на песок как на вещественное доказательство в уголовном производстве», - отмечает Иванов.

Журналист отмечает, что в мае Печерский суд по ходатайству прокурора передает песок Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

«В решении суда указывается объем песка и его стоимость, установленная экспертизой – 207 миллионов гривен. А уже в июне АРМА спешно продает песок ООО «Центр биллинговых систем», которое, согласно уставу, специализируется на IT, всего за 27 млн ​​грн, то есть по цене, которая в 8 раз меньше экспертной оценки и в 11 раз меньше рыночной! Возникает логичный вопрос, зачем было продавать песок в такой спешке и за такую ​​смешную цену, ведь это не скоропортящийся продукт, то есть может лежать сколько угодно. Этот вопрос неоднократно ставился сотрудникам ГПУ, но они предлагали переадресовать его господину Луценко, который якобы и был вдохновителем этой беспрецедентной казнокрадской сделки, в результате которой государство потеряло почти 400 млн грн. Такие масштабные схемы - открыть производство, арестовать имущество, заставить АРМА продать его по заниженной цене - не могут быть воплощены без высочайшего покровительства в ГПУ. Это очень простой кейс, который можно расследовать за несколько месяцев. Надеюсь, новый генпрокурор не давал старому никаких гарантий неприкосновенности. Итак жду производства и подозрения участникам сделки», - написал Иванов.

Напомним, ранее Глава фракции «Слуга народа» Арахамия заявил, что Луценко – акционер подпольных казино.