В Виннице суд приговорил к условному сроку мужчину, который выбросил свою кошку с пятого этажа

В Виннице мужчину, выбросившего свою кошку с пятого этажа, приговорили к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в три года.

Об этом сообщает пресс служба прокуратуры Винницкой области.

Правоохранители выяснили, что в мае 2019 года 50-летний мужчина выбросил собственную кошку из окна пятого этажа. После этого он вышел на улицу и увидев, что животное еще живо, не обращая внимания на присутствующих людей, среди которых были дети, взял кошку на руки и со всей силы ударил об асфальт, после чего животное умерло.

Прокуратура квалифицировала такие действия по ч. 3 ст. 299 УК Украины, то есть жестокое обращение с животными, совершенное умышленно и приведшее к гибели животного, совершенное из хулиганских побуждений, в присутствии малолетнего, с особой жестокостью, активным образом.

Напомним, на Луганщине суд приговорил к условному сроку живодера, который выбросил из окна бездомную собаку.