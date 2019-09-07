Обливают двери, окна и лифт кровью: В Николаеве коллекторы терроризируют жильцов подъезда многоэтажки из-за одной должницы

В Николаеве жильцы дома по улице Лазурная пожаловались на действия коллекторов, которые уже несколько раз обливали кровью двери и лифт подъезда из-за должницы.

О произошедшем они рассказали «Преступности.НЕТ».

По словам жильца этого подъезда Юрия, одна девушка взяла в интернете несколько микрокредитов и спустя некоторое время к ней начали приходить коллекторы. Изначально, как рассказывает мужчина, они изрисовали подъезд надписями, адресованными должнице, но вскоре перешли к более радикальным мерам. Начиная с мая текущего года каждый месяц коллекторы обливают кровью подъезд. Первые два раза они обливали жидкостью лифт, а последующие – входную дверь и окно первого этажа, поскольку сама дверь была закрыта.

– Они сначала писали ей какие-то угрозы на стене, потом облили кровью лифт. После того, как мы начали закрывать входную дверь, они облили эту дверь, окна первого этажа. И это уже четвертый раз. Это все залито кровью, – рассказывает Юрий.

При этом им уже пришлось во второй раз менять домофон, поскольку предыдущие два были испорчены из-за действий этих коллекторов, обливших двери кровью. Также соседи должницы утверждают, что ей звонят не только с личными угрозами, но и грозятся взорвать весь подъезд в случае невыплаты денежных средств.

– Девочке звонят и угрожают, сказали, что взорвут подъезд. И как нам из-за ее долгов дальше жить? – посетовал Юрий.

Как отметили жильцы подъезда, сама девушка в этом дома уже не проживает – здесь остались ее родственники. По словам местных жителей, девушка всячески игнорирует такое поведение коллекторов.

– Ее родственники, который здесь живут, заложники ситуации. Она съехала и все. А мы что должны делать теперь? Надо было поставить их в известность, что она не живет здесь, чтобы не трогали подъезд. Это невозможно выдержать. Ни за ручку двери взяться, ни в подъезд зайти. В фирме по установке домофонов предупредили, что последний раз его устанавливают. Но если буде открыта дверь, они начнут весь подъезд обливать. Мы ведь тоже не можем быть заложниками, – возмутилась Ольга.

Фото из архива жильцов подъезда

Местные подавали коллективные обращения в Заводский отдел полиции, где им ответили, что сведение по данному факту внесены в Единый журнал учета по статье 194 Уголовного Кодекса Украины, но производство открыть не могут, поскольку не был нанесен значительный материальный ущерб такими действиями.

Также они обращались в Заводский отдел Николаевской местной прокуратуры №1 и в областную прокуратуру, а также в исполком Николаевского городского совета, однако никаких результатов не последовало.

Напомним, как ранее в Николаеве коллекторы расписали подъезд матами и свастикой, где им никто и ничего не должен.