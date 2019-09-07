На Николаевщине за сутки произошло 11 пожаров сухой травы, мусора и камыша

За прошедшие сутки, 6 сентября, на территории Николаевской области произошло 11 пожаров сухой травы, мусора и камыша на общей площади более 8,5 гектар.
Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.
Случаи произошли в Вознесенском, Витовском, Николаевском районах области, городах Вознесенск и Николаев.
Подразделения ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области обеспечило оперативное реагирование на все случаи и не допустило увеличение площади пожаров.
Ранее сообщалось, что спасатели Николаевщины за сутки ликвидировали четыре пожара в частных домах и хозпостройках.