На Николаевщине за сутки произошло 11 пожаров сухой травы, мусора и камыша

За прошедшие сутки, 6 сентября, на территории Николаевской области произошло 11 пожаров сухой травы, мусора и камыша на общей площади более 8,5 гектар.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Случаи произошли в Вознесенском, Витовском, Николаевском районах области, городах Вознесенск и Николаев.

Подразделения ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области обеспечило оперативное реагирование на все случаи и не допустило увеличение площади пожаров.

Ранее сообщалось, что спасатели Николаевщины за сутки ликвидировали четыре пожара в частных домах и хозпостройках.