Дома у николаевца полиция нашла тротил, оружие и коноплю в самодельной теплице

Работники полиции нашли в доме у 32-летнего николаевца коноплю, пистолет, патроны и тротил.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Получив информацию о том, что мужчина по месту жительства выращивает и хранит наркотические вещества, полицейские с разрешения суда провели обыск в его доме.

Во время следственных действий в доме правоохранители обнаружили шкаф, в котором хозяин соорудил и оборудовал теплицу, где выращивал куст конопли, за которым тщательно ухаживал.

В дальнейшем они обнаружили готовый к употреблению каннабис, предмет похожий на пистолет и патроны, два бруска, предварительно, тротила и устройства для курения нарковещества.

Следователи Ингульского отдела полиции расследуют материалы уголовного производства, начатого по признакам части 1 статьи 310 Уголовного кодекса Украины («Посев или выращивание снотворного мака или конопли»).

После проведения исследований будет решаться вопрос о принятии дальнейших процессуальных решений, в частности, привлечение злоумышленника к уголовной ответственности по части 1 статьи 309 УК («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта»), санкция статьи предусматривает наказание от наложения штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Изъятое оружие направили на проведение экспертизы, по результатам которой также будет дана правовая оценка. Сейчас по данному факту проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что житель Николаевщины побил полицейского, который пришел изымать у него кусты конопли.