В Индии 73-летняя женщина родила близнецов - после этого у её пожилого мужа случился инсульт

Об этом сообщает Громадське, ссылаясь на BBC.

По словам врача Умы Санкар, у матери и младенцев все хорошо. Мангаямма Ярамати рассказала, что она и ее муж, которому 82 года, всегда хотели детей, но не могли зачать.

«Мы много раз пробовали и побывали у многих врачей, поэтому это самое счастливое время моей жизни», — отметила Ярамати.

Её муж Ситарама Раджарао сказал, что они «невероятно счастливы». Однако после рождения девочек Раджарао перенес внезапный инсульт, и сейчас находится в больнице.

73-year old Mangayamma gave birth to a pair of twin girls in #Guntur district of #AndhraPradesh. The couple have become parents after waiting for 57 yrs. It was a C-section delivery and the babies are healthy. While the couple is elated and super excited, is it fair on the girls? pic.twitter.com/i5Wt8pgMTq — Paul Oommen (@Paul_Oommen) September 5, 2019

Когда его спрашивали, кто будет заботиться о детях в случае, если с парой что-то случится по причине их преклонного возраста, Раджарао ответил: «То, что должно произойти, произойдет. Все в Божьих руках».

Ранее сообщалось, что в США родили девять медсестёр, которые забеременели почти в одно и то же время.