В Индии 73-летняя женщина родила близнецов - после этого у её пожилого мужа случился инсульт

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В южном индийском штате Андхра-Прадеш 73-летняя женщина родила девочек-близнецов.

Об этом сообщает Громадське, ссылаясь на BBC.

По словам врача Умы Санкар, у матери и младенцев все хорошо. Мангаямма Ярамати рассказала, что она и ее муж, которому 82 года, всегда хотели детей, но не могли зачать.

«Мы много раз пробовали и побывали у многих врачей, поэтому это самое счастливое время моей жизни», — отметила Ярамати.

Её муж Ситарама Раджарао сказал, что они «невероятно счастливы». Однако после рождения девочек Раджарао перенес внезапный инсульт, и сейчас находится в больнице.

Когда его спрашивали, кто будет заботиться о детях в случае, если с парой что-то случится по причине их преклонного возраста, Раджарао ответил: «То, что должно произойти, произойдет. Все в Божьих руках».

Ранее сообщалось, что в США родили девять медсестёр, которые забеременели почти в одно и то же время.

Мила Волкова

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