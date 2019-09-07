В Николаеве голый покупатель напал на продавщицу в секс-шопе – она просила его мерить женский пеньюар быстрее

Фото: Новости-Н В Центральном районе Николаева в одном из секс-шопов покупатель напал на продавщицу и начал её душить.

Эту информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в патрульной полиции Николаева.

Так, инспекторы получили вызов о нападении на продавщицу секс-

Девушка описала нападавшего и полицейские дали ориентировку на него другим экипажам. На место вызвали следственно-оперативную группу. шопа. По прибытию на место, они заметили у неё на шее следы насилия. Патрульные предложили ей вызвать скорую медицинскую помощь, однако она отказалась.

Как сообщают Новости-Н, причиной нападения стало то, что девушка поторопила мужчину во время примерки женской домашней одежды.

«В смену девочки-стажерки в секс-шоп зашёл мужчина, который искал для себя женское нижнее белье. Но продавщица сообщила, что на него подходящего размера нет. Потенциальный покупатель ушёл, но через какое-то время вернулся. Он попросил примерять пеньюар (разновидность женской домашней одежды, аналог мужского халата), стажер дала мужчине подходящий размер, после чего он отправился на примерку. Однако покупатель слишком долго находился в примерочной кабинке и продавщица попросила поторопиться. Мужчина вышел к девушке голый. Тогда продавщица предупредила, что вызовет охрану, в ответ покупатель схватил её за горло, но девушка смогла вырваться и убежать, вслед за ней убежал и обидчик», - пишет издание.

По словам сотрудников секс-шопа, девушка написала заявление в местный отдел полиции, но там не дали направление на судмедэкспертизу. Что касается пострадавшей, она переживает сильный стресс и боится выходить на работу.

«Работники магазина, торгующего принадлежностями интимного назначения, обидчика своей коллеги намерены найти своими силами», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Николаеве осудили к двум годам условно женщину, которая попалась в секс-шопе на покупках за фальшивые деньги.