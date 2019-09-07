В Виннице задержали мужчину по подозрению в съемке детского порно и истязании над своими детьми - его нашли повешенным в СИЗО

В Виннице в четверг, 5 сентября, работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми задержали 32-летнего винничанина, который подозревается в истязании своих детей и распространении порнографических материалов с несовершеннолетними. В субботу, 7 сентября, он покончил с собой.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Винницкой области.

У задержанного 32-летнего жителя Винницы на воспитании находились двое усыновленных детей: 3-летняя девочка и 5-летний мальчик. Это дети его бывшей жены, которая была лишена родительских прав.

Как рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрий Педос, по собранной полицейскими информации, мужчина в группах в мобильных приложениях распространял фото и видео материалы, содержащие детскую порнографию.

Во время проведения санкционированного обыска в его квартире следователи изъяли электронные носители информации. В ходе досудебного расследования будет установлено происхождение материалов, содержащих детскую порнографию и детей, изображенных на них.

Также было установлено, что дети не ухожены должным образом, проживают в антисанитарных условиях, спят на полу на матрасе. В воспитании мужчина применял к малолетним детям физическое насилие.

Следственное управление областного главка полиции начало уголовные производства по части 4 статьи 301 («Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов») и части 2 статьи 127 Уголовного кодекса Украины («Истязание»).

Решался вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права залога. Мужчине грозило до 10 лет заключения. Дети сейчас находятся в детских заведениях. С ними работают психологи.

Суд взял мужчину под стражу на время досудебного расследования без права залога по подозрению. По возвращении из суда в изолятор временного содержания в одиночной камере мужчина совершил самоубийство - повесился на простыне.

Работники изолятора предоставили арестованному первую домедицинскую помощь, но спасти его не удалось. Полиция инициировала проверку Государственным бюро расследований законности действий работников изолятора временного содержания.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине будут судить обвиняемого в изнасиловании 16-летней девушки, который пытался повеситься. Девушке тогда удалось отбиться от насильника и сбежать от него.

Также ранее в Николаеве умер уголовник, подозреваемый в изнасиловании девочки – он «споткнулся и упал» в СИЗО.