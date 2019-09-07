В Днепропетровской области двое взрослых ограбили 7-летнюю девочку

В городе Каменское, Днепропетровской области, мужчина и женщина ограбили 7-летнюю девочку. Оба оказались ранее судимыми за кражу.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Инцидент произошел, когда девочка шла гулять во двор. На первом этаже к ней подошли мужчина и женщина, которые закрыли ребенку рот и сняли с уха золотую серьгу, после чего скрылись.

Крик о помощи услышал крестный девочки, который находился возле дома. Мужчина мгновенно среагировал и догнал грабительницу. Ее приятель убежал. Полицейские сектора реагирования патрульной полиции Каменского отделения полиции оперативно прибыли на вызов и уже в течение 30 минут установили и задержали грабителя.

29-летняя женщина уже была ранее судима за кражу, 38-летний мужчина имеет погашенную судимость.

Напомним, как в Хмельницкой области полиция задержала педофила, который изнасиловал и ограбил 11-летнюю девочку. А на Ровненщине на 11-летнюю девочку напал педофил – ранее его выпустили из тюрьмы за примерное поведение и по «закону Савченко».