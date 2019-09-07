В Николаеве полиция разыскивают срочника, который сбежал из воинской части

Центральный отдел полиции ГУНП в Николаевской области разыскивает уроженца Волынской области Тахасюка Артема Ростиславовича, 1997 года рождения, который 6 сентября самовольно покинул территорию воинской части, где проходит срочную службу, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Приметы: рост 180-187 см, худощавого телосложения, волосы темные, коротко стриженные, на лбу с правой стороны имеет родинку, которая расположена ближе к носу, одетый в военную форму.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение мужчины, полезную для следствия информацию сообщить в Центральный отдел полиции ГУНП по адресу: г. Николаев, ул. Декабристов, 8 или по телефонам (0512) 53-12-71, (093) -858-38-38, 102.