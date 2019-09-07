В Южноукраинске рецидивист хотел выбросить заложницу с балкона и ранил ножом полицейского - до этого мужчина обворовал квартиру в соседнем доме

В пятницу, 6 сентября в Южноукраинское отделение полиции поступило сообщение от 33-летней местной жительницы о том, что в ее отсутствие неизвестный проник в ее квартиру, расположенную по улице Дружбы Народов, откуда похитил золотые украшения, деньги и мобильный телефон.

Об этом сообщает Первомайский отдел полиции ГУНП Николаевской области.

На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и эксперт. Во время проведения первоочередных следственных действий, а именно поквартирного обхода соседних многоэтажных домов, полицейский СРПП старший сержант полиции Константин Безух и участковый офицер полиции старший лейтенант полиции Константин Сорока услышали в одной из квартир женский крик о помощи. Войдя в помещение, правоохранители увидели мужчину, который держал нож у шеи женщины и, толкая ее силой к балкону, выражал намерение выпрыгнуть вместе с ней.

Не теряя времени на раздумья, старший сержант полиции Константин Безух бросился к злоумышленнику, который вместе с жертвой находился уже на балконе седьмого этажа и готовился прыгнуть с него. Полицейский успел вырвать женщину из рук нападавшего, да и его самого спас от падения, когда он все же совершил попытку выпрыгнуть с балкона. Зато вор достал нож и при задержании нанес полицейскому проникающее ножевое ранение правой руки.

«Как выяснилось, ранее судимый за имущественные преступления мужчина действительно совершил квартирную кражу в соседнем доме. Находясь у себя дома, он увидел, что полицейские осуществляют поквартирный обход. Поэтому, не желая быть уличенным в совершенной квартирной кражи, бывалый вор пригрозил своей 29-летней квартирантке ножом, чтобы последняя сидела тихо. Но услышав, как полицейские стучат в дверь их квартиры, женщина не растерялась и изо всех сил позвала на помощь», - говорится в сообщении.

В доме злоумышленника было обнаружено похищенное им имущество потерпевшей - золотые серьги, кольцо, деньги и мобильный телефон, которым он еще не успел распорядиться.

Полицейский, получивший ранения, был доставлен в больницу, где медики оказали ему неотложную помощь.

Злоумышленника задержали. Им оказался 36-летний житель Южноукраинска, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, недавно освободился из мест лишения свободы и имеет непогашенную судимость. И на путь исправления вор не стал, а наоборот продолжил свой преступный промысел.

После проведения необходимых следственных действий потерпевшей будет возвращено ее имущество.

Сейчас в местной прокуратуре решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 185 УК Украины «Кража» и ч. 2 ст. 345 УК Украины «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа». Согласно санкций указанных статей предусмотрено наказание от ограничения свободы на срок до пяти лет до лишения свободы на срок до шести лет.

В ближайшее время в отношении злоумышленника судом будет избираться мера пресечения. Следственные действия продолжаются.

Напомним, как в Киеве мужчина, который незаконно проник в квартиру, пытался спрятаться от полиции под диваном.