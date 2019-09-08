Начальника Полтавской таможни задержали за вымогательство 4 тысяч долларов у бизнесмена

В Киеве военная прокуратура, полиция и ГБР задержали начальника Полтавской таможни, который подозревается в вымогательстве взятки.

Об этом сообщили в Военной прокуратуре Центрального региона Украины.

Чиновник в начале мая потребовал, чтобы бизнесмен заплатил ему за беспрепятственное проведение таможенных формальностей – 400 долларов США за один растаможенный автомобиль. 7 сентября вымогатель в Киеве получил «вознаграждение» за 10 оформленных контейнеров – 4 тысячи долларов США. Начальника Полтавской таможни задержали «на горячем», во время получения взятки.

Напомним, что ранее в Николаеве задержали брокера, который пообещал за $350 долларов дешевле растаможить «евробляху».