СБУ задержала черниговца, который через интернет продавал пулеметы

В Чернигове СБУ и полиция задержали частного предпринимателя, который незаконно хранил оружие и продавал его через интернет.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

В гараже и других помещениях мужчины изъяли три пулемета Дегтярева, четыре винтовки калибра 7,62 мм, прицел к переносному противотанковому ракетному комплексу «Метис», более 1200 патронов различного калибра, глушители к автомату «АК-74». Также обнаружили взрывчатку, ударно-спусковые механизмы к автомату АКМ, комплектующие к разному оружию и оборудование для восстановления и переделке оружия.

Проверяется информация относительно возможного поступления этого оружия из района проведения Операции Объединенных сил.

Напомним, что в Николаеве суд приговорил к шести годам тюрьмы десантника, который «для самообороны» хранил дома арсенал гранатометов и боеприпасов.