В США 82-летнего домушника подозревают в серии краж из элитных квартир

В США 82-летний Сэмюэль Сабатино проходил мимо швейцаров в фешенебельных зданиях от Флориды до Манхэттена и совершал кражи со взломом в пустующих квартирах.

Об этом сообщает «theБабель» со ссылкой на CNN.

За последние пять лет Сабатино совершил как минимум 10 краж со взломом только в одном Нью-Йорке, во время которых было украдено собственности на $400 тысяч. По сообщениям прокуратуры, в этом году он похитил вещи из трех квартир на $100 тысяч. Сабатино был арестован в Нью-Йорке в минувшие выходные и обвиняется в краже со взломом, попытке кражи со взломом и воровстве.

Следователи окрестили виновника «Праздничный грабитель» из-за неоднократных краж со взломом в праздничные дни, в частности, в День памяти.

По словам полицейских, Сабатино входил в фешенебельные жилые дома на Верхнем Восточном Манхэттене с черной сумкой. Он шел на верхний этаж здания в поисках квартиры, жильцы которой уехали, смотрел, есть ли непрочитанные газеты и посылки, оставленные снаружи. Затем он взламывал замок и крал драгоценности: часы, обручальные кольца, ювелирные изделия с бриллиантами и золотом.

31 августа сотрудник администрации здания в округе Нью-Йорк остановил Сабатино, когда тот пытался войти с черной сумкой. Сэмюэль сказал, что приехал навестить своего двоюродного брата Суареса, но сотрудник ответил, что никто с таким именем там не живет. Сабатино покинул здание с пустой черной сумкой и вскоре был арестован.

Напомним, что ранее в Николаеве и Одессе полиция задержала гастролеров, которые обворовывали элитное жилье.