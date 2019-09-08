Полиция провела обыск в доме жителя Первомайска, который вырастил двухметровые кусты конопли

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В Первомайске полиция провела обыск в домовладении 31-летнего мужчины, который выращивал коноплю и хранил каннабис.

Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции.

На приусадебном участке обнаружили шесть гигантских кустов конопли высотой более 2,5 метров, за которыми мужчина тщательно ухаживал. А в одной из комнат дома нашли измельченный каннабис и устройство для курения. По словам хозяина дома, коноплю он выращивал исключительно для собственного употребления.

Все изъятое направили на экспертизу. После проведения исследований будет решаться вопрос о привлечении мужчины к уголовной ответственности.

Напомним, что ранее полиция нашла у николаевца тротил, оружие и коноплю в самодельной теплице.

Вадим Богданов

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