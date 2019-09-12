Украинских моряков, перевозивших в 2015 году 2,3 тонны кокаина, приговорили к тюремным срокам во Франции

Иллюстрация Украинских моряков, которые в 2015 году перевозили 2,3 тонны кокаина приговорили к тюремным срокам во Франции. Они заверяли, что перевозили запас наркотиков «под угрозой».

Об этом сообщает французское издание «Ouest France».

Так, украинских моряков, которых обвиняли в перевозке кокаина в 2015 году, приговорили к тюремному заключению на сроки от пяти до восьми лет. Решение вынес уголовный суд города Лилля, а сроки получили девятеро моряков.

Напомним, в декабре 2015 года патрульный катер обнаружил грузовое судно под молдавским флагом у берегов Па-де-Кале. Во время проверки судна правоохранители нашли на корабле тайник, в котором хранилось 2,3 тонны кокаина.

Всего на корабле находились девятеро украинских моряков. Они заверяли, что перевозили запас наркотиков «под угрозой». Суд приговорил их к тюремным срокам, а также к штрафу в размере 75 миллионов евро, по требованиям таможни.

Для всех осужденных, кроме одного, установлен пожизненный запрет на посещение Франции.

Напомним, как сотрудники Госпогранслужбы, СБУ и Одесской таможни обнаружили крупную контрабанду наркотиков в порту «Южный». А ранее у берегов Португалии было арестовано судно с 2,5 тоннами кокаина, на борту которого находились восемь украинских моряков.