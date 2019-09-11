Суд отпустил под домашний арест брата николаевского экс-судьи Рудяка, обвиняемого в убийстве мачехи из-за наследства

Сергей Рудяк (фото из архива) Во вторник, 10 сентября, Жовтневый суд Николаевской области отпустил под домашний арест Сергея Рудяка, который обвиняется в убийстве экс-замначальника управления Главгосслужбы Татьяны Рудяк из-за наследства.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Все четверо обвиняемых – Сергей Рудяк, Владимир Краснощек, Виталий Гнатенко, Виталий Примаков (кроме сбежавшего в оккупированный Крым экс-судьи Центрального райсуда Николаева Андрея Рудяка) – с 2013 года находились под стражей. На заседании по продлению меры пресечения прокурор в данном уголовном производстве просил суд оставить их под арестом. В свою очередь защитник ходатайствовал об изменении Сергею Рудяку меры пресечения на домашний арест, аргументировав это ухудшением состояния здоровья подзащитного.

Суд удовлетворил ходатайство адвоката обвиняемого и отпустил Сергея Рудяка под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Остальным фигурантам дела продлили содержание под стражей.

В прокуратуре отметили, что намерены обжаловать в апелляционной инстанции решение суда, которым изменили меру пресечения Рудяку.

Как известно, 12 декабря 2013 года умер председатель Заводского районного суда города Николаева Александр Рудяк, оставивший после себя большое наследство. 1 августа 2014 года без вести пропала его вдова Татьяна Рудяк, работавшая заместителем начальника управления Главгосслужбы в Николаевской области. В итоге спустя неделю после похищения тело женщины в целлофановом пакете нашли в реке под Николаевом.

По подозрению в совершении данного убийства были задержаны три исполнителя - киллеры из Николаева, Винницы и Днепра, а также брат судьи Андрея Рудяка адвокат Сергей Рудяк. Последние двое «проходят» по делу как заказчики убийства, которое было совершено на почве раздела богатого наследства Александра Рудяка. Согласно обвинительному акту прокуратуры, убийство женщины заказали ее пасынки адвокат Сергей Рудяк и экс-судья Центрального районного суда Николаева Андрей Рудяк трем ранее судимым мужчинам, которым братья Рудяки заплатили 6,5 тысяч долларов за убийство мачехи.

Экс-судья Андрей Рудяк сбежал из Украины 14 января 2015 года, он пересек границу Беларуси в Черниговской области. Только через месяц после этого он был объявлен в международный розыск. На данный момент он пребывает в оккупированном Крыму. В августе 2017 года сотрудники российского национального бюро Интерпола задержали Андрея Рудяка на территории Крыма, но отпустили его.

Стоит отметить, что рассмотрение данного дела проходило в Ленинском районном суде Николаева в составе двух судей и троих присяжных. В течение более трех лет рассмотрения дела (с июня 2015 года до марта 2019) состоялось 96 судебных заседаний, и дело по разным причинам не было рассмотрено, поскольку более половины из них откладывались в связи с неявкой защитников или недоставки конвоем обвиняемых на судебные заседания.

А в марте 2019 года дело было направлено на новое рассмотрение в Корабельный райсуд, поскольку председательствующий по делу судья Ленинского райсуда ушел в отставку, а другие судьи этого суда уже не могли принимать участие в судебных процессах.