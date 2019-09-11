Суд отправил в СИЗО первомайского депутата от «Батьківщини» и его сообщника, которые подозреваются во взяточничестве

В среду поздно вечером, 11 сентября, в Центральном районном суде города Николаева избирали меру пресечения депутату Первомайского горсовета от ВО «Батьківщина» Тимуру Глушко, который накануне был задержан при получении взятки.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» из зала суда.

Как известно, 9 сентября в Первомайске полицейские задержали депутата местного городского совета при получении взятки в размере 15 тысяч долларов от предпринимателя за влияние на директора местного коммунального предприятия в вопросе аренды земли. Задержанным оказался Тимур Глушко, который на выборах Президента Украины был доверенным лицом кандидата Юлии Тимошенко.

Ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения Тимуру Глушко в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 500 тысяч гривен рассматривает следственный судья Светлана Гречаная.

Сам Глушко заявил, что это была провокация. Его товарищ якобы попросил оказать юридическую помощь своему другу еще в мае этого года. В августе с Глушко снова связались и он пообещал, что сведет с директором КП «Город будущего» Андреем Приходько по вопросу аренды земли, чтобы они решили это между собой. Но какое-либо влияние на Приходько отрицает. Свое задержание связывает с грядущими выборами мэра Первомайска.

В итоге судья избрала Глушко и его сообщнику Симаченко меру пресечения в виде ареста на два месяца с возможностью выйти под залог в 481 тысячу гривен.

Напомним, 27 марта глава Николаевской ОГА Алексей Савченко показал видео с депутатом Первомайского городского совета от «Батьківщини» Тимуром Глушко, который якобы обещает решить за деньги вопросы для предпринимателя, связанные с недвижимостью в виде киосков и земельными аукционами.

Глушко в ответ заявил, что запись смонтирована, а принадлежит она якобы гражданину Российской Федерации Андрею Ермаку, чья сестра говорит за кадром.

Позже в Первомайской городской организации «Батьківщина» обвинили руководителя Игоря Химчака в предательстве и попытке дискредитации Юлии Тимошенко, после чего проголосовали за его снятие из должности и назначили вместо него Тимура Глушко.