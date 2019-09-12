В Ивано-Франковске СБУ обнаружила плантацию конопли – её стоимость может достигать €50 миллионов

В Ивано-Франковской области Служба безопасности Украины блокировала деятельность организованной группы, которая наладила масштабное выращивание марихуаны и ее химическую обработку.

Об этом сообщают в пресс-центре СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в Косовском районе области местный житель с сообщниками взял в аренду в одном из сел теплично-овощной комбинат. В теплицах площадью четыре гектара они высадили элитные сорта каннабиса с повышенным содержанием тетрагидроканнабинола, а хозяйственные и административные здания приспособили под переработку наркотического сырья.

Во время спецоперации правоохранители задержали одного из организаторов и двух соорганизаторов, а также двадцать наемных работников, обеспечивающих работу нарколаборатории.

В теплицах на специальном грунте обнаружили почти 100 тысяч наркосодержащих растений и измельченную растительную массу конопли общим весом более тонны. Стоимость изготовленного из этого сырья наркотика на черном рынке составила бы более 50 миллионов евро.

Отмечается, что плантация была оборудована высокотехнологичными системами подогрева, освещения, полива, подкормки почвы и воздуха, датчиками температуры и влажности, централизованной сетью видеонаблюдения и охранялась служебными собаками.

Наемные работники и охрана работали в две смены и проживали в хозяйственных постройках с кухней и столовой. Персонал во время работы запирали на территории, чтобы избежать краж и самовольного выхода.

Килограмм готового наркотика организаторы сбывали за три с половиной тысячи евро. Проверяется версия, что наркотик оптовыми партиями переправляли за границу.

В рамках уголовного производства, начатого по части 2 статьи 307 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Николаеве полицейские разоблачили масштабный канал поставки наркотиков – изъяли наркотиков на сумму более миллиона гривен.