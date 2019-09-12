Прокуратура отпустила депутата Черниговского горсовета, который ранее насмерть сбил пешехода на «зебре»

Прокуратура отпустила депутата Черниговского горсовета, который насмерть сбил человека на пешеходном переходе. Ранее, депутата задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса и поместили в изолятор временного содержания.

Об этом сообщает местное издание «События и Комментарии».

Как сообщает издание, эту информацию ему подтвердила пресс-секретарь Нацполиции Наталья Реберг.

10 сентября в Чернигове по улице Толстого произошло ДТП с участием депутата Черниговского городского совета от «ДемАльянса» Ярослава Ковтуна. Он сбил 68-летнего мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе.

В больнице пешеход скончался от полученных травм.

Депутата задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса и поместили в изолятор временного содержания.

Полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, если они причинили тяжелое телесное повреждение).

Состоянием на 12 августа, черниговская местная прокуратура выдала постановление об освобождении депутата из-под ареста.

Напомним, как на Киевщине пьяный депутат выехал на встречку и сбил мотоциклиста. Тогда погибли два человека. А ранее, на Житомирщине, депутат облсовета на «Toyota» сбил насмерть женщину.