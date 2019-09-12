На Харьковщине ГБР задержало начальника отдела Нацполиции за вымогательство $2 тысяч

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 9 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(5)   

Следователи Территориального управления Государственного бюро расследований задержали заместителя начальника одного из отделов Главного управления Нацполиции Харьковской области по подозрению в вымогательстве денег у защитника обвиняемого.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, правоохранитель, который исполнял обязанности начальника следственного отдела, вымогал у адвоката 2 тысяч долларов США. За эту сумму он обещал не препятствовать заключению соглашения между обвиняемым и потерпевшим в уголовном производстве о нанесении тяжких телесных повреждений (часть 1 статьи 121 УК).

Полицейский был задержан детективами ГБР во время получения им суммы эквивалентом 50 тысяч гривен.

Сейчас решается вопрос о вручении ему сообщения о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

Напомним, в суд направлен обвинительный акт в отношении заместителя начальника сектора превенции Центрального отдела полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области Дмитрия Николаева, которого подозревают в получении неправомерной выгоды в размере 200 долларов ежемесячно от предпринимателя. 

Владислав Фомин

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпреступность