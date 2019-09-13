Оперативники СБУ задержали жителя Одессы, который вымогал взятку у местного врача под видом сотрудника СБУ

Оперативники Службы безопасности Украины задержали жителя Одессы, который занимался вымогательством, выдавая себя за сотрудника данного ведомства.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что злоумышленник с апреля 2019 года шантажировал врача-травматолога Одесской городской больницы. Он требовал у него 50 тысяч долларов США, демонстрируя поддельное удостоверение сотрудника СБУ, муляж огнестрельного оружия, а также поддельные документы, которые демонстрировали якобы причастность медика к получению взяток и незаконной торговле препаратами.

Правоохранители задокументировали получение злоумышленником взятки в размере 3 тысяч долларов США, и задержали его в пригороде Одессы, во время получения очередного «транша» в размере 500 тысяч гривен.

В рамках уголовного производства, начатого по части 4 статьи 189 (вымогательство) и части 2 статьи 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления. Также, его задержали до решения суда. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, как в понедельник, 9 сентября, сотрудники Государственного бюро расследований при оперативном сопровождении отдела «К» николаевского управления СБУ провели обыск в Главном управлении Государственной фискальной службы Николаевщины по делу о вымогательстве взятки оперативником налоговой милиции от бизнесмена. А ранее, в Николаеве следователи терруправления Госбюро расследований 11 июля задержали троих сотрудников управления налоговой милиции ГФС в Николаевской области в рамках уголовного производства о торговле тяжелыми наркотиками. При этом в ГУ ГФС в Николаевской области отрицали информацию о задержании их сотрудников по делу о незаконном обороте наркотиков.