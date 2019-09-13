В Нидерландах суд оправдал врача, которую обвиняли в нарушении при эвтаназии

Суд в Нидерландах снял обвинения с врача, которая в 2016 году сделала эвтаназию своей пациентке.

Об этом сообщает «ВВС-Украина».

Прокуроры считали, что она сделала недостаточно, чтобы убедиться в том, что женщина действительно дала согласие на смерть. Однако судьи пришли к выводу, что врач все делала правильно, и отклонил подозрения местной прокуратуры.

- Подозреваемая оправдана по всем пунктам обвинения, - сказал судья.

Умершая пациентка длительное время страдала болезнью Альцгеймера, ей было 74 года. По версии следствия, во время введения женщине смертельной дозы препарата врач попросила родственников пациентки подержать её: якобы пациентка в этот момент оказывала определенное сопротивление.

За четыре года до своей смерти и вскоре после того, как ей диагностировали болезнь Альцгеймера, пациентка написала заявление, в котором попросила сделать ей эвтаназию до того, как она станет полностью зависимой от медицинского ухода. Но в заявлении, говорят прокуроры, женщина заметила: «Я хочу иметь возможность решить, когда мне умирать и когда время пришло».

В то же время врач, по версии следствия, приняла решение об эвтаназии, основываясь на её первом утверждении. В последний день жизни пациентки ей в кофе добавили седативный препарат, и она потеряла сознание. Однако в какой-то момент она пришла в себя, и родственникам пришлось держать её, пока врач не завершит процесс эвтаназии. Родственники умершей пациентки поддерживали врача:

- Она освободила мою маму из ментальной тюрьмы, в которой она оказалась, - заявляла дочь умершей.

Напомним, что ранее индийский кардиолог провел пять дистанционных операций на сердце.