«Не было бы у тебя ствола, я бы тебя нах** избил», - экс-футболист сборной Алиев обматерил патрульных

Бывший футболист сборной Украины Александр Алиев матом обругал патрульных, которые остановили автомобиль его знакомого.

Видео конфликта опубликовал «Киев Оперативный» и один из пользователей соцсети, сообщает «НикСпорт».

На одном видео Алиев говорит патрульному «убери плетку» – требует, чтобы патрульный отдал пистолет напарнику, и после этого они разобрались.

- Ты герой или что? Убери её, бл***. И я покажу тебе, что дальше, - говорит Алиев.

На втором видео он продолжает угрожать полиции.

- Я имею право идти и кинуть вам в стекло этот… - сказал футболист полиции. - Ты них** не знаешь, - говорит Алиев полицейскому. - Зато ты все знаешь, - ответил ему патрульный. - С*ка, не было бы у тебя ствола, я бы тебя нах** избил бы. Ты лег бы, - заявил футболист.

Напомним, что ранее николаевские патрульные применили силу к рэперу, который наехал на одного из них во время оформления нарушения.