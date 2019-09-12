«Не было бы у тебя ствола, я бы тебя нах** избил», - экс-футболист сборной Алиев обматерил патрульных

Бывший футболист сборной Украины Александр Алиев матом обругал патрульных, которые остановили автомобиль его знакомого.
Видео конфликта опубликовал «Киев Оперативный» и один из пользователей соцсети, сообщает «НикСпорт».
На одном видео Алиев говорит патрульному «убери плетку» – требует, чтобы патрульный отдал пистолет напарнику, и после этого они разобрались.
- Ты герой или что? Убери её, бл***. И я покажу тебе, что дальше, - говорит Алиев.
На втором видео он продолжает угрожать полиции.
- Я имею право идти и кинуть вам в стекло этот… - сказал футболист полиции.
- Ты них** не знаешь, - говорит Алиев полицейскому.
- Зато ты все знаешь, - ответил ему патрульный.
- С*ка, не было бы у тебя ствола, я бы тебя нах** избил бы. Ты лег бы, - заявил футболист.
Напомним, что ранее николаевские патрульные применили силу к рэперу, который наехал на одного из них во время оформления нарушения.