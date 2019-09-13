В Киеве соседи пожаловались в полицию на семью, которая не следит за ребенком – в квартире нашли хлам и истощенных животных

В Киеве полиция изъяла двухлетнего ребёнка из квартиры, в которой была антисанитария, хлам и испорченная еда.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киевской области.

Так, соседи сообщили в полицию о том, что ребенок проживает в ужасных условиях со взрослыми, которые часто злоупотребляют спиртными напитками.

Получив информацию, что маленькая девочка полураздетая часто сама выходит в подъезд, полицейские совместно с представителями службы по делам детей и семьи Оболонской районной в Киеве государственной администрации немедленно выехали.

«Когда мы зашли в дом, были поражены антисанитарным состоянием и вонью. В комнатах и ​​на кухне был беспорядок, куча ненужных вещей, хлам, еда в холодильнике была испорчена. Кроме того, в квартире была истощенная собака и шесть кошек. На момент нашего визита, в доме находилась 2-летняя девочка со своей матерью и сожитель ее родственников», - рассказала инспектор сектора ювенальной превенции отдела превенции Оболонского управления полиции Людмила Зайцева.

Во время общения с матерью правоохранители установили, что с отцом ребенка она давно не проживает, а в квартире живет вместе со своей матерью, ее гражданским мужем, бабушкой и дедушкой. Кроме этого, опросив жителей дома стало известно, что в квартире часто устраиваются пьяные застолья. Мать ребенка, по ее словам, якобы работает официанткой. Эта информация сейчас проверяется.

«Учитывая то, что бытовые условия семьи угрожали здоровью и жизни девочки, мы сразу же приняли решение о немедленном изъятии ребенка из семьи. Малышей мы направили в Киевский городской дом ребенка, а на мать составили административный протокол по части 1 статьи 184 («Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей») Кодекса Украины об административных правонарушениях и провели с ней профилактическую беседу, предупредив об уголовной ответственности», - подчеркнула Зайцева.

Молодой матери дали время, чтобы она навела порядок и убрала в квартире. После того, как соответствующие службы проверят состояние помещения и убедятся, что условия для воспитания там ребенка на должном уровне, девочку вернут домой. Теперь правоохранители и работники службы по делам детей и семьи будут регулярно проверять эту семью, чтобы обеспечить нормальные условия для жизни и воспитания ребенка.

Напомним, что ранее на Житомирщине мужчина убил и сжег трехлетнюю дочь, которую ему вернули органы опеки по решению суда.