В Николаеве злоумышленник неудачно пытался ограбить мужчину – полицейские его установили по выпавшему паспорту

Фото - иллюстрация В четверг, 12 сентября, в Ингульском районе Николаева мужчина напал на местного жителя и пытался его ограбить.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

В полицию обратился 50-летний местный житель с сообщением о том, что около 13:00 на аллее по улице Космонавтов на него напал неизвестный мужчина и пытался ограбить.

Выяснилось, что сначала злоумышленник угрожал мужчине расправой, а когда тот отказался отдавать деньги, нападающий начал душить заявителя шнурком. Это увидели люди бросились пострадавшему на помощь, однако преступник скрылся.

Вскоре его разыскали полицейские следственно-оперативной группы. Оказалось, что во время бегства злоумышленник потерял свой паспорт. Правоохранители нашли его и установили местонахождение преступника. 59-летнего николаевца задержали в порядке статьи 208 Уголовного Процессуального Кодекса Украины.

Следователи по данному факту открыли уголовное производство. За совершение разбойного нападения (часть 1 статьи 187 Уголовного Кодекса Украины) задержанному грозит до семи лет заключения.

В ближайшее время нападающему сообщат о подозрении в совершении преступления, а суд будет избирать меру пресечения.

Напомним, что на Николаевщине вор «обчистил» дом адвоката и при попытке сбежать растерял украденное. При этом непосредственно перед преступлением он сделал селфи возле дома жертвы.