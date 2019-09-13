Президент Филиппин призвал граждан стрелять в ноги чиновникам, которые будут требовать взятки

Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил гражданам стрелять в чиновников, которые требуют взятки.

Об этом сообщает «УНИАН» со ссылкой на издание «Manila Bulleti».

Дутерте уточнил, что стрелять необходимо так, чтобы не убить чиновника. Он предложил выстрелить коррупционеру в ноги, чтобы избежать уголовного преследования.

- Если вы платите налоги, сборы, таможенные пошлины и так далее, а эти дураки требуют взятку, ударьте их. Если у вас есть оружие, вы можете выстрелить в них, но не убивайте их, потому что иначе вы можете не получить помилование в результате разбирательств, – сказал он.

При этом Дутерте отметил, что любого, кто выстрелит в чиновника, будет ждать «физическое наказание», но не тюремное заключение. Глава государства не уточнил, каким именно будет наказание.

Напомним, ранее в ООН заявили, что скандальный президент Филиппин нуждается в психиатрической экспертизе.