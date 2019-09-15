Крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии атаковали беспилотники - о возможных жертвах и пострадавших не сообщалось

На крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии произошел пожар после того, как его атаковали беспилотники.

Об этом сообщает «Associated Press».

«Первый взрыв произошел в районе города Даммам в Восточной провинции страны. Второй – на крупном нефтяном месторождении Хурайс в 150 километрах от столицы, Эр-Рияда», - говорится в сообщении.

Как сообщает «Al-Arabiya», пламя взято под контроль. О причинах взрыва и пожара, как и о возможных жертвах и пострадавших, пока не сообщается.

Предполагается, что беспилотники могли отправить йеменские повстанцы-хуситы, однако эта версия пока не подтверждена, пишет издание.

Компания «Saudi Aramco», которой принадлежит предприятие, называет его крупнейшим в мире. Завод может перерабатывать до 7 миллионов баррелей в день.

«Associated Press» пишет, что этот завод ранее становился объектом попыток совершения терактов со стороны боевиков террористической структуры «Аль-Каида». Последний раз террористы-смертники предприняли неудавшуюся попытку осуществить взрыв на заводе в феврале 2006 года.

Напомним, как Иран задержал в Ормузском проливе нефтяной танкер под британским флагом и доставил его в порт Бандар-Аббас. Вашингтон обвиняет Иран в нападении на японский и норвежский нефтяные танкеры в Персидском заливе, а Иран сбил американский беспилотник. После этого Гибралтар задержал иранский супертанкер по запросу Соединенных Штатов к Великобритании. За последние два месяца Вашингтон резко ужесточил санкции против Тегерана с целью вообще остановить его экспорт нефти. Президент Ирана Рухани угрожал перекрыть Ормузский пролив, через который проходит около трети всей транспортируемой морем нефти. Через Ормузский пролив проходят все корабли Персидского залива. Он является единственным путем к открытому морю для таких стран-нефтедобытчиков как Ирак, Кувейт, Бахрейн и Катар.